ROMANIA | Italiani all’estero, Camillo Torta coordinatore MAIE a Cluj

Camillo Torta è il nuovo coordinatore del MAIE a Cluj-Napoca, in Romania, nominato dal coordinatore nazionale Vincenzo Moderno, d’accordo con Ricky Filosa, coordinatore MAIE Europa.

Imprenditore, da anni nel mondo dell’associazionismo italiano all’estero, Torta – tra le altre cose – è stato consigliere della Camera di Commercio italiana a Bucarest dal 2007 al 2013.

Cavaliere della Repubblica Italiana dal 2007, Ordine Della Stella Della Solidarietà Italiana, oggi Camillo Torta è prorettore dell’Accademia Internazionale Mauriziana e delegato a Cluj della Confindustria Romania.

“Prosegue senza sosta la costruzione di un network MAIE forte e organizzato in Romania – commenta il coordinatore nazionale Moderno -, vogliamo essere vicini ai nostri connazionali qui residenti, ai più deboli e bisognosi, così come alle tante imprese italiane che operano in questo Paese. Non ci fermeremo – conclude -, continueremo a lavorare per essere pronti ad affrontare al meglio le sfide future, prima tra tutte quella dell’elezione dei Comites”.