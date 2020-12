Wellness, i trattamenti da provare durante il prossimo viaggio in Alto Adige

A ciascuno il proprio rituale: tecnologie innovative, pino mugo e mirtillo autoctono, erbe officinali e canapa. Ecco i trattamenti da prenotare per una perfetta remise en forme in tre perle wellness altoatesine.

Una selezione dei trattamenti must consigliati dalle spa manager di tre hotel wellness dell’Alto Adige: prodotti naturali locali, tecnologie innovative e tecniche orientali per soddisfare ogni esigenza.

Al Dolomiti Wellness Hotel Fanes di San Cassiano, fra le Dolomiti dell’Alta Badia, il benessere è made in Italy con gli esclusivi prodotti dell’azienda Caveau Beauté. Lo speciale trattamento RelaxRem è un sapiente mix di antiche tradizioni olistiche orientali con innovative tecnologie funzionali brevettate uniche, in grado di donare un effetto di profondo relax. Il trattamento completo è costituito da tre fasi:

• Rituale ispirato al massaggio orientale “del vento”. Con specifici pennelli e gestualità mirate, viene riprodotta la sensazione di un vento leggero sulla pelle, in modo da rilasciare tutte le tensioni, lo stress e i pensieri stagnanti, fino agli stadi più profondi del riposo, la fase REM

• Applicazione, tramite un lungo massaggio funzionale che richiama la filosofia ayurvedica, dell’esclusivo olio Les 10 Huiles: una miscela di dieci oli preziosi selezionati, acidi grassi essenziali e vitamine naturali

• Rituale shirodara ayurvedico: il prezioso olio Tzubaki in ampolla, estratto puro di Camelia Japonica delle Isole Izu (Giappone) viene lasciato cadere a gocce su punti mirati. Segue massaggio Relax Exclusive Caveau

La pelle così trattata risulta morbida e setosa, il corpo completamente rilassato, la mente svuotata, con la sensazione di essersi risvegliati da un sonno profondo e ristoratore. I prodotti sono poi acquistabili alla Fanes Spa per godere anche a casa del benessere firmato Caveau. 50 minuti, € 135

Ai Post Dolomiti Resorts di San Candido, il mondo wellness & beauty Vita Alpina propone tutti i benefici della natura e la cura di mani esperte in un ambiente ricercato e confortevole nel cuore dell’Alta Pusteria. Sono in particolare le essenze di montagna a distinguere alcuni trattamenti che riscoprono il piacere di lasciarsi coccolare dai profumi del bosco. Prodotti come fieno, mirtillo e pino mugo che sprigionano proprietà nutritive, rilassanti, antiossidanti o tonificanti, ideali per tutti i tipi di pelle e con effetto riposante per coloro che praticano attività sportiva.

• Post Mountain Feeling: il trattamento è composto da un peeling al fieno che ha un effetto rigenerante e nutriente sulla pelle, un massaggio relax con crema al pino mugo dalle caratteristiche antisettiche e tonificanti e un impacco per i piedi che conclude con una piccola coccola rigenerante. Ideale per togliere la sensazione di stanchezza e affaticamento, specialmente dopo una giornata di sport intenso; si può provare al Post Hotel – Tradition & Lifestyle di San Candido – € 149

• Trattamento ai Frutti di Bosco: il rituale propone un peeling che libera la pelle dalle cellule morte, un impacco a base di yogurt e pregiate bacche di mirtillo autoctono dalle proprietà antiossidanti che avvolge in un dolce profumo lasciando la pelle vellutata e profondamente idratata e, per concludere, un massaggio che favorisce il rilassamento totale di corpo e mente. Si può provare singolarmente o anche in coppia al Post Alpina – Family Mountain Chalets di Versciaco – 1 persona € 149; 2 persone € 220,00

Oltre 10.000 mq di area wellness rendono il Quellenhof Luxury Resort Passeier a San Martino presso Merano un vero paradiso del benessere per tutti. Particolarmente efficaci sono le applicazioni benefiche a base di canapa coltivata in Alto Adige: da secoli questa pianta dalle proprietà antinfiammatorie e anticonvulsive è utilizzata per lenire il dolore e favorire il rilassamento e sta trovando un impiego sempre maggiore in diversi campi, dal food al wellness.

• Impacco di fango con olio di canapa: allevia irrigidimenti muscolari e dolori grazie all’azione combinata dell’olio di canapa antinfiammatorio e dei principi attivi di minerali e microlementi del fango. 20 min, € 38

• Impacco di torba con olio di canapa: la torba è ricca di principi attivi che penetrano a fondo nei tessuti. Grazie agli effetti analgesici e antinfiammatori l’olio di canapa è una panacea naturale. 45 min, € 58

• Bagno di fieno della Val Passiria con canapa: con canapa naturale e erbe officinali selezionate dai prati di montagna della Val Passiria, elimina lo stress e aumenta la sensazione di benessere generale. 45 min, € 60

• Massaggio corpo con olio di canapa: con una miscela di olio grasso di arnica biologico, olio di iperico, erbe officinali selvatiche ed estratto puro di CBD, allenta le tensioni e i dolori. 50 min, € 75

• Massaggio con tamponi di erbe officinali e canapa: specifico per alleviare i dolori, grazie alle caratteristiche antibiotiche degli ingredienti, fra cui foglie e semi di canapa, fieno di montagna e citronella. 50 min, €88