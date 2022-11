Rinnovo del passaporto in tempi rapidi: questo chiedono gli italiani nel mondo

Come può essere che un figlio dell'Italia, uno dei più grandi Paesi del mondo, non abbia diritto ad avere servizi consolari efficienti in tempi dignitosi? Questa storia deve finire

Per un italiano all’estero rinnovare un passaporto sembra essere ancora una missione impossibile. Sia chiaro: tante sedi consolari lavorano con efficienza e noi ringraziamo tutte quelle persone che vi lavorano, dagli impiegati ai funzionari ai diplomatici. Purtroppo, per tante altre non vale la stessa cosa. In questo senso, continuano ad arrivarci segnalazioni da ogni parte del mondo: Europa, Australia, Americhe… Sono connazionali che ci raccontano che, nonostante gli sforzi, nonostante il tempo speso a cercare di ottenere un appuntamento in Consolato, non riescono a rinnovare il proprio documento di viaggio. Ma com’è possibile?

Ci auguriamo che il governo Meloni porti avanti una vera politica per gli italiani all’estero e che chi avrà la delega agli italiani nel mondo dia priorità proprio ai servizi consolari, che ancora oggi non funzionano come dovrebbero.

Da parte nostra, come ItaliaChiamaItalia.it restiamo alla finestra a guardare. Per ora. Pronti a farci sentire ogni volta che ce ne sarà bisogno, perché il governo non si dimentichi che oltre confine vivono quasi 6 milioni di italiani a cui è giusto dare ascolto.

@rickyfilosa