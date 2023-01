RIFORME | Conte: “Serve dare maggiore stabilità ai governi e più efficienza al Parlamento” [VIDEO]

“Un lungo incontro, il M5s è sempre in prima fila per tutte le innovazioni veramente utili per il paese, abbiamo fatto delle proposte per superare quelle che nelle nostre valutazioni sono le maggiori criticità del nostro sistema. C’è il problema degli esecutivi, che si alternano, non hanno sufficiente stabilità. Abbiamo il problema di rendere più efficiente l’attività del Parlamento. Due direzioni di riforma su cui bisogna intervenire. Ci sembra avventuroso trapiantare altri sistemi qui. Siamo per intervenire per garantire maggiore stabilità esecutivi e più efficace il Parlamento” Così Giuseppe Conte, leader del M5S, uscendo dall’incontro in merito alle riforme istituzionali con la Ministra per le riforme Casellati a Largo Chigi a Roma.