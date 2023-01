REPUBBLICA DOMINICANA | Delegazione dell’Università di Bologna ricevuta da Abinader. Presente l’Ambasciatore d’Italia Queirolo Palmas

Durante l'incontro sono state poste le basi anche per nuovi accordi di collaborazione con le università e centri di formazione dominicani per la ricerca congiunta, gli scambi docenti e la creazione di borse di studio

Una delegazione del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell’Università di Bologna è stata ricevuta dal presidente della Repubblica Dominicana, Luis Abinader. L’incontro avviene nel contesto dell’accordo di cooperazione siglato a settembre dall’Unibo e il Centro Medico Cedimat di Santo Domingo, per la formazione di personale specializzato.

“La discussione – si legge sul sito di Azzurro Caribe, periodico degli italiani di Centro America e Caraibi – si è concentrata in particolare sull’importanza strategica della collaborazione in atto per il miglioramento delle cure e per la promozione della salute nel territorio dominicano”, ha spiegato l’Università in un comunicato.

Alla colazione di lavoro sono stati presenti la prorettrice per le Relazioni Internazionali Raffaella Campaner, il Direttore della Scuola di specializzazione in Cardiochirurgia Davide Pacini e il cardiochirurgo Marco Pagliaro, accompagnati dall’Ambasciatore italiano a Santo Domingo, Stefano Queirolo Palmas.

Presenti inoltre i Ministri della Presidenza, Josè Paliza, e della Sanità, Daniel Rivera, oltre ai tre ambasciatori dominicani in Italia (presso Quirinale, Santa Sede e FAO).

Durante l’incontro sono state poste le basi anche per nuovi accordi di collaborazione con le università e centri di formazione dominicani per la ricerca congiunta, gli scambi docenti e la creazione di borse di studio.

“Le nuove collaborazioni tra l’Alma Mater e gli atenei dominicani si concentreranno non solo nell’area medica, ma anche su altri temi prioritari come la produzione e conservazione dei prodotti agroalimentari (su cui è già attivo un progetto con l’università dominicana ISA), le scienze dell’educazione, la psicologia e le neuroscienze, le scienze giuridiche ed economiche”, ha concluso l’Unibo.