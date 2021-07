“Respirare a pieni polmoni”: Vacanza in Alto Adige per chi soffre di allergie

Respirare aria pura di montagna e rilassarsi in Valle Aurina circondati da vette maestose è possibile al Rifugio Benessere & Resort Hotel Alpin Royal, hotel 4 stelle Superior membro dei Respiration Health Resort situato a Costa Molini in Valle Aurina. La struttura accoglie ospiti affetti da allergie e asma, permettendo loro di regalarsi un soggiorno nel lusso e al contempo rimettersi in forma. L’Alpin Royal fa parte dell’Associazione Respiration della Valle Aurina, che prevede nella struttura la presenza di camere, servizi e preparazione dello staff adeguati ad accogliere gli ospiti con problematiche respiratorie o allergiche. L’Agenzia Provinciale per l’Ambiente esegue, come centro di verifica neutrale, le indagini necessarie, preleva campioni di aria nelle camere e ne analizza il contenuto. Alpin Royal ha ricevuto il certificato a seguito della verifica degli appartamenti.

Il resort propone il pacchetto vacanze Respirate a pieni polmoni, completo di 7 pernottamenti nella suite delle rose (testata per escludere la presenza di allergeni), menu personalizzato per chi soffre di allergie e intolleranze alimentari, 25% di sconto presso il Centro Climatico di speleoterapia di Predoi e un massaggio del respiro presso il centro wellness dell’hotel. La suite delle rose è arredata secondo i principi della bioarchitettura, garantendo un ambiente anallergico e al contempo lussuoso e confortevole; inoltre, la costante sanificazione e pulizia dell’ambiente garantiscono igiene e sicurezza assoluta.

Durante il soggiorno all’Alpin Royal l’ospite può usufruire dell’area wellness & spa caratterizzata da ambienti pregiati con luci soffuse e sottoporsi al massaggio del respiro. In 50 minuti si rilassa la muscolatura, soprattutto quella della schiena e del torace, per rendere la respirazione più profonda e rifornire di ossigeno ogni cellula del corpo. In questo modo si stimolano le vie respiratorie, si rafforza il sistema immunitario, si cura la pelle e si equilibra l’armonia di corpo e mente. Una particolarità di questo trattamento è il massaggio con aste di larice e l’inalazione alle erbe di montagna.

Nel Centro Climatico di Predoi presso le miniere di Valle Aurina, a 1100 metri all’interno della montagna, il particolare microclima procura sollievo a coloro affetti da diverse patologie delle alte vie respiratorie e da allergie. Nella galleria l’umidità dell’aria è prossima al grado di saturazione, le particelle in sospensione e gli allergeni presenti si legano all’aria e precipitano sulle pareti di roccia umida, rendendo l’aria estremamente pura. Nell’arco di due ore, occasione per rilassarsi nella tranquillità di questo luogo, le vie respiratorie si decongestionano.

Un soggiorno all’Alpin Royal permette a tutti di vivere nel lusso e nel comfort e di rimettersi in forma con pacchetti esclusivi. In posizione soleggiata e calata in un ambiente incontaminato, la struttura offre servizi per tutti gli ospiti, come il trattamento Royal inclusive, l’utilizzo dell’area Wellness & Spa e l’Holiday Pass Premium per uso illimitato dei mezzi pubblici in Alto Adige e per usufruire di un ricco programma settimanale di attività e sconti sui diversi servizi.