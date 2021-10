Repubblica Dominicana: stop al coprifuoco, tutto torna come prima (o quasi)

Il primo toque de queda risale al 19 marzo 2020, quando ancora al governo c'era Danilo Medina. Mese dopo mese, i dominicani hanno tenuto duro, sono stati bravi e ce l'hanno fatta. Ora si vede la luce in fondo al tunnel

Fine del toque de queda. Lo ha formalizzato ieri il governo di Luis Abinader con il decreto 622-21, che pone fine allo stato di emergenza a partire dalle 5 del mattino di lunedì 11 ottobre 2021.

Con un po’ di sano umorismo, “toque de queda” si potrebbe tradurre più o meno come “avviso di stare a cuccia”, ed è stato il tormentone che ha afflitto pesantemente i dominicani, nativi e non, per quasi due anni.

Un paese caraibico abituato al chiasso, alla musica, al baile, alla risata e all’ammucchiata playera dove si scherza si nuota si mangia e si beve, dove si lavora duro ma a passo di merengue e le notti sono sempre rallegrate da birra musica amici ragazze. Una vita da poveri ma belli.

Poi all’improvviso, in deroga alla regola consolidata da sempre e in nome di qualcosa venuto da lontano, una dichiarazione di emergenza con conseguente ordinanza e da un momento all’altro un imput senza se e senza ma: alle cinque della sera tutti a casa. Come dire, dalle stelle alle stalle.

Difficile da capire per un popolo non proprio completamente emancipato, fatalista, spensierato per natura. Soprattutto con alcune delle più belle spiagge del mondo appena oltre la soglia di casa.

Ma i dominicani sono stati bravi e ce l’hanno fatta (beh, un aiutino al buon senso lo ha dato la polizia). E finalmente tutto torna come prima. O quasi.