REPUBBLICA DOMINICANA | Sergio Cipolla nominato Cavaliere al merito della Repubblica Italiana

L’onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana è stata conferita dall’Ambasciata Italiana a Santo Domingo a Sergio Cipolla, ex appartenente all’Arma dei carabinieri e responsabile del nucleo sommozzatori “Insieme nel Blu” della Protezione Civile della Regione Abruzzo, per essersi distinto con molti salvataggi in mare.

Cipolla ha creato nella Repubblica Dominicana, dove si è trasferito, la Unidad di ricerca soccorso e Salvamento in mare. E’ una personalità conosciuta – si legge sul sito web di Azzurro Caribe, periodico degli italiani di Centro America e Caraibi – e apprezzata dalla comunità italiana residente nella RD.