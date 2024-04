“Nonostante il lodevole impegno profuso dall’Ambasciata d’Italia a Santo Domingo, nonostante gli sforzi di funzionari e impiegati – che ringraziamo per il loro lavoro – continuiamo a raccogliere non poche lamentele da parte di alcuni connazionali, per ciò che riguarda i servizi consolari in Repubblica Dominicana”. Lo dichiara in una nota Vincenzo Odoguardi, vicepresidente MAIE.

“Sappiamo che le criticità esistenti sono dovute soprattutto alla mancanza di personale; proprio per questo come Movimento Associativo Italiani all’Estero abbiamo sollecitato più volte maggiori risorse umane ed economiche da destinare all’Ambasciata d’Italia in Repubblica Dominicana; lo abbiamo fatto attraverso interrogazioni parlamentari e colloqui formali con i responsabili amministrativi e politici competenti per le questioni che riguardano gli italiani nel mondo. Ogni volta, ci hanno rassicurato sull’invio di nuovo personale; tuttavia, ad oggi la sede diplomatica in RD è ancora sotto organico. Insisteremo, continueremo a sollecitare, a fare pressione”, assicura Odoguardi.

“La priorità del MAIE è sempre stata la battaglia a favore di servizi consolari rapidi ed efficienti, lo abbiamo dimostrato anche con l’importante lavoro svolto durante la presenza del nostro presidente Ricardo Merlo nel governo italiano, come Sottosegretario alla Farnesina. Gli italiani della RD, come quelli di tutto il mondo, hanno diritto di ricevere servizi degni di un Paese civile quale l’Italia si vanta di essere”, conclude il vicepresidente MAIE.