Il governo della Repubblica Dominicana ha presentato un piano da 770 milioni di dollari per sei anni dedicato a salvare il 30 per cento degli ecosistemi terrestri e marini del Paese.

Lo ha reso noto il ministro dell’Ambiente, Miguel Ceara Hatton, in una cerimonia dedicata svoltasi presso il Palazzo nazionale.

Il piano e’ parte di un progetto globale destinato alla protezione dell’ambiente entro il 2030 e vedra’ la partecipazione anche dei ministeri dell’Economia e dell’Agricoltura.

Gli obiettivi che costituiscono il programma saranno 23, di cui quattro chiave: mitigare la perdita di aree protette, restaurare il 30 per cento degli ecosistemi, conservare il 30 per cento delle aree terrestri e marine, fermare l’estinzione di alcune specie di pesci.

Secondo il ministero dell’Ambiente, attualmente in Repubblica Dominicana il 25 per cento della superficie terrestre del Paese e il 10,8 per cento di quella marittima corrispondono ad aree protette.

L’80 per cento dei finanziamenti saranno coperti con fonti gia’ individuate, come il programma nazionale di crediti di carbonio.