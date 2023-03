REPUBBLICA DOMINICANA | Italiani all’estero, Massimiliano Scerra responsabile nazionale del MAIE RD

Parla il neo responsabile MAIE RD: “Sono contento che mi abbiano dato l’opportunità di entrare a far parte della grande famiglia del Movimento Associativo Italiani all’Estero. Quello che mi ha motivato, senza dubbio, è stato il fatto che il MAIE sia l’unica forza politica italiana dedicata a difendere i diritti degli italiani nel mondo, nata da italiani all’estero per gli italiani all’estero”. Soddisfatto il vicepresidente MAIE, Vincenzo Odoguardi: “Sono convinto che con lui alla guida del Movimento porteremo avanti importanti iniziative a favore dei connazionali, in terra dominicana ma anche negli altri Paesi dell’America Centrale”

Massimiliano Scerra è il nuovo Responsabile Nazionale del MAIE in Repubblica Dominicana. Nominato da Giuseppe Cacace, coordinatore MAIE Centro America, d’accordo con Vincenzo Odoguardi, vicepresidente MAIE, Scerra sarà anche il responsabile della commissione MAIE Salute e Benessere per l’area del Centro America e dei Caraibi.

“Sono contento che mi abbiano dato l’opportunità di entrare a far parte della grande famiglia del Movimento Associativo Italiani all’Estero. Quello che mi ha motivato, senza dubbio, è stato il fatto che il MAIE sia l’unica forza politica italiana dedicata a difendere i diritti degli italiani nel mondo, nata da italiani all’estero per gli italiani all’estero”, dichiara Scerra, che è anche Presidente della Commissione Salute, Medicina e Previdenza Sociale del Com.It.Es. di Santo Domingo.

“Sono cresciuto nel volontariato di base e da sempre mi sforzo di dedicare del tempo alla comunità italiana della Repubblica Dominicana, pensando soprattutto ai connazionali più fragili e bisognosi. Quelli che mi conoscono sanno che, indipendentemente dal mantello che indosso, rimango sempre la stessa persona impegnata in risultati plausibili”, sottolinea il neo responsabile MAIE RD. A lui, per esempio, si deve l’iniziativa del Com.It.Es. legata alle assicurazioni sanitarie e alla banca del sangue per gli italiani della RD.

“Sono già al lavoro – conclude – per dare ulteriore forza al MAIE RD e per far crescere il network del Movimento in questa parte del mondo. Ringrazio Giuseppe Cacace per la nomina, così come il vicepresidente Odoguardi per la fiducia”.

Molto soddisfatto Odoguardi: “La nomina di Massimiliano Scerra a responsabile nazionale MAIE RD rappresenta una svolta importante in Repubblica Dominicana”, osserva il vicepresidente MAIE, già candidato al Senato alle ultime Politiche. “Sono convinto che con lui alla guida del Movimento porteremo avanti importanti iniziative a favore dei connazionali, in terra dominicana ma anche negli altri Paesi dell’America Centrale. A Scerra vanno i miei migliori auguri di buon lavoro, nell’interesse della comunità italiana della RD, anche a nome del presidente del MAIE, Ricardo Merlo”.