REPUBBLICA DOMINICANA | In distribuzione l’ultimo numero di Azzurro Caribe, sfoglialo online

E’ online l’ultimo numero di Azzurro Caribe, periodico degli italiani di Centro America e Caraibi.

In questo numero, troviamo alcune delle nomine recentemente effettuale dal MAIE in Repubblica Dominicana e Centro America, l’iniziativa del CTIM in difesa di Colombo e di ciò che rappresenta per noi italiani – e non solo – nella Storia, i servizi sulle discussioni in Commissione esteri alla Camera circa la nascita della Commissione bicamerale per gli italiani nel mondo.

E’ possibile trovare Azzurro Caribe presso i ristoranti, i locali, le associazioni, le imprese e tutti quei luoghi maggiormente frequentati dagli italiani della Repubblica Dominicana. Tra questi, la rivista è presente da Cerarte, sulla 27 de Febrero, casi esquina Churchill, da Dussich Service, Romolo Betancourt 389, al supermercato italiano Il Punto della Lincoln, negli uffici dell’Ambasciata d’Italia a Santo Domingo.

Azzurro Caribe è anche a Boca Chica, Juan Dolio e altre zone del Paese dei Caraibi.

Qui di seguito pubblichiamo il pdf dell’ultimo numero: sfoglialo comodamente online attraverso pc, smartphone, tablet. Buona lettura!