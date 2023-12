Cari connazionali,

in occasione della Giornata dell’Emigrante Italiano, mi rivolgo a voi con un sentimento di profondo orgoglio e gratitudine.

Come Presidente del Com.It.Es. di Santo Domingo, sono onorata di rappresentare una comunità così ricca di storia e valori, che ha lasciato un segno indelebile nella Repubblica Dominicana.

La nostra storia è tessuta da innumerevoli esempi di coraggio, sacrificio e speranza. Molti italiani hanno contribuito significativamente alla crescita e allo sviluppo di questo Paese, ricordandoci l’importanza delle nostre radici e del contributo italiano a livello globale.

È essenziale non solo ricordare il nostro passato ma anche guardare al futuro. Un futuro in cui la comunità italiana in Repubblica Dominicana continua a crescere, a essere organizzata e a contribuire attivamente alla società in cui viviamo.

Il Made in Italy è un simbolo di qualità ed eccellenza riconosciuto in tutto il mondo. La nostra cultura e tradizione culinaria, in particolare, rappresentano un ponte tra Italia e Repubblica Dominicana, attraverso il quale condividiamo la nostra eredità e rafforziamo i legami di amicizia.

Oggi, più che mai, vi invito a essere orgogliosi delle vostre radici italiane, a celebrare la nostra storia e a contribuire con passione e dedizione alla vita della nostra comunità. Il Com.It.Es. di Santo Domingo è qui per supportarvi, per tessere insieme a voi una storia di successo e di appartenenza, una storia di italiani all’estero che continuano a fare la differenza.

Con affetto e stima,

Licia Colombo

Presidente

Com.It.Es. Santo Domingo