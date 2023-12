L’incontro organizzato dal Comitato degli Italiani all’Estero (Comites) di Bruxelles, Brabante e Fiandre con le associazioni italiane, tenutosi il 4 dicembre a Saint-Gilles, ha avuto grande successo, segnando un passo significativo nella promozione della collaborazione tra il Comites e le associazioni italiane presenti sul territorio.

Il sindaco del Comune di Saint-Gilles, Jean Spinette, ha partecipato al dibattito sottolineando la sinergia con il mondo istituzionale locale.

Durante l’incontro, che ha visto una partecipazione attiva da parte dei rappresentanti delle associazioni sono state condivise numerose idee e progetti, dimostrando la determinazione collettiva nel lavorare insieme per supportare la comunità italiana.

“Sono molto soddisfatto di come si sia svolto l’evento, si è trattato in effetti di un secondo incontro che ha ribadito la nostra volontà di dar vita a un Comites aperto e partecipativo. Un Comites all’ascolto delle esigenze della comunità e aperto a sinergie con le associazioni locali. Grazie alla Presidente Buffa per le sue parole ed a tutti gli altri consiglieri per la loro partecipazione” ha dichiarato Claudio Vernarelli, consigliere del Comites e responsabile dei rapporti con le associazioni.

L’incontro ha rappresentato inoltre un momento conviviale in vista delle feste natalizie.

“A nome del Comites di Bruxelles, Brabante, Fiandre esprimo gratitudine a tutti i partecipanti e alle associazioni coinvolte. Continueremo a lavorare a stretto contatto con le associazioni per implementare progetti che rispondano alle esigenze della comunità italiana nella nostra circoscrizione”, ha concluso la Presidente del Comites, Alessandra Buffa.