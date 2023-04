REPUBBLICA DOMINICANA | Evento contro la droga coordinato dall’Ambasciata d’Italia [FOTO]

La conferenza ha messo in risalto “il complesso e mutevole scenario del fenomeno del narcotraffico, il suo impatto sui Paesi dell’America Latina, dei Caraibi e della Ue, nonché la preoccupante tendenza al rialzo della produzione e del consumo di queste sostanze, con il conseguente pericolo per la legalità e l’economia sana, connesso al riciclaggio di denaro”.

In tale contesto, “è emersa la necessità di un rafforzamento della cooperazione giudiziaria e di polizia internazionale, basata su una reciproca fiducia, su di un sempre più stretto coordinamento e su una comune visione complessiva dei fenomeni delittuosi su scala globale”.

L’Italia ha in materia una riconosciuta esperienza, richiesta ed apprezzata in tutto il mondo: per questo motivo ha assunto in quest’occasione il ruolo di protagonista e ha contribuito a generare riflessioni e raccomandazioni, oltre ad aver dato un impulso al dialogo politico-giudiziario tra la Ue e la Regione America Latina-Caraibi.

Parallelamente, si è svolta anche l’attività di assistenza tecnica con un ‘Corso di Formazione per lo sviluppo delle facoltà istituzionali della polizia nazionale della Repubblica Dominicana’, promosso dal programma Falcone e Borsellino, finanziato e coordinato dal ministero degli Esteri italiano, guidato dal consigliere Tartaglia Polcini, dal magistrato Nicola Russo e dal prefetto Filippo Dispenza, e realizzato dall’IILA.