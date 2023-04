Berlusconi resta in ospedale, Romagnoli (MdL): “Silvio non mollare, siamo tutti con te”

“Mi faccio portavoce dei tantissimi italiani residenti all’estero con cui sono in contatto, soprattutto per quelli che vivono in Europa, ed esprimo anche a nome loro, oltre che mio personale e di tutto il Movimento delle Libertà, i migliori auguri di pronta guarigione al presidente Silvio Berlusconi, ricoverato da alcuni giorni al San Raffaele di Milano. Sono convinto che il leader di Forza Italia riuscirà a superare questo delicato momento, nonostante la battaglia non sia affatto semplice. Lui è un combattente nato, ha lottato tutta la vita, prima come imprenditore e poi come politico: ce la farà anche questa volta e tornerà in prima linea, nel posto che merita, pronto ad affrontare nuove sfide. Coraggio Silvio, non mollare: noi siamo tutti con te”. Lo dichiara in una nota l’On. Massimo Romagnoli, presidente del Movimento delle Libertà.