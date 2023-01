Attentati a sedi diplomatiche di Berlino e Barcellona, Merlo (MAIE): “L’Italia non si farà intimidire”

“A nome di tutto il MAIE e mio personale esprimo vicinanza e massima solidarietà ai nostri diplomatici, di Berlino e Barcellona, colpiti – dopo Atene – da vili attentati. I coordinamenti MAIE di Barcellona, Berlino e Atene sono in allerta, pronti a prestare assistenza di ogni tipo a tutti i connazionali che ne avessero bisogno. Apprezziamo il fatto che Farnesina e governo si stiano già muovendo per cercare di fare luce prima possibile su quanto accaduto e punire i responsabili. Se davvero ci fossero gruppi anarchici dietro questi attentati, sappiano che l’Italia non si farà intimidire dalle loro violenze, che contrasterà con tutte le proprie forze e con grande determinazione”. Lo dichiara in una nota Ricardo Merlo, presidente MAIE, già Sottosegretario alla Farnesina.