Renzi: “Anche Conte fa conferenze all’estero”. L’ex premier: “Le mie sono gratis”

“Alcun contributo è stato versato nei confronti dell’ex premier Conte, che per la conferenza non ha ottenuto un solo euro; caso molto diverso da Matteo Renzi, senatore della Repubblica, che ha percepito fondi da Stati esteri, quale ad esempio quello dell’Arabia Saudita. Tra l’altro Giuseppe Conte, da quando non è più premier, ha anche rinunciato a ogni forma di retribuzione da chicchessia, Movimento 5Stelle o altri soggetti”. Lo dicono fonti vicine a Giuseppe Conte, riportate dal giornale online Tpi.it a commento delle parole di Renzi secondo cui “anche Conte fa le conferenze all’estero”, il riferimento è a quella tenuta dal presidente del M5s sabato scorso a Amsterdam dal titolo The Revolution of Hope.

“Ieri sono stato all’Expo a Dubai per una conferenza”, scrive il leader di Italia Viva nella sua e-News. “Lo scrivo per evitare che domani venga fuori la polemica e un grande scoop del tipo: “Renzi vola a Dubai in aereo”. Come se gli altri a Dubai arrivassero in canoa. Penso che questo tema adesso perderà interesse perché è emerso che anche Giuseppe Conte ha iniziato a fare conferenze all’estero. Per una volta nessuna polemica. Sono contento per lui: sono esperienze formative, che aiutano a crescere”.