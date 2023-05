Relax a 5 stelle per il benessere di lui: al Dolomiti Wellness Hotel Fanes

L'offerta della Spa varia dalle proposte classiche alle più ricercate. Trattamenti, massaggi e rituali per il benessere di lui: al Dolomiti Wellness Hotel Fanes, in Alto Adige, anche per l’uomo relax e attenzioni a 5 stelle

Struttura di spicco nel panorama dell’hôtellerie altoatesina e non solo, il Dolomiti Wellness Hotel Fanes eccelle nel comparto beauty con una spa che vanta 5.000 metri quadrati in cui le esigenze di tutti trovano la giusta soddisfazione. Qui, infatti, anche gli uomini possono lasciarsi andare al piacere di massaggi, trattamenti e rituali benessere e godersi momenti di puro relax: il personale di spa, altamente qualificato e sotto la guida di Ingrid Crazzolara, spa manager dell’Hotel, soddisfa ogni richiesta e trova la soluzione migliore a seconda delle necessità di ciascuno, con un’ampia scelta di trattamenti che variano dai più classici ai più ricercati, come il Relax Rem e il Drenage Degonfler. «Per noi la cura di corpo e mente maschili è importante, proprio per questo nella nostra Fanes Spa c’è una varia selezione di massaggi e trattamenti dedicati» racconta Ingrid Crazzolara.

IL CLASSICO: TRATTAMENTO UOMO PER VISO E CORPO

Della durata di 80 minuti, il trattamento uomo classico consiste in un massaggio completo e rigenerante dal potere decontratturante. Grazie all’azione combinata di movimenti manuali e oli fitoterapici, questa tipologia di massaggio riesce a eliminare tensioni, gonfiori addominali e fastidi muscolari, regalando una diffusa e prolungata sensazione di benessere in tutto il corpo. Grazie, in aggiunta, ai prodotti Caveau Beauté a veicolazione transdermica, viene rallentato il processo di ageing e si riesce a rimpolpare e liftare le rughe del viso con effetto immeditato. Trattamento classico per viso e corpo: € 167,00 – 80 min.

TRATTAMENTO UOMO RELAX REM PER IL CORPO

Relax Rem è un massaggio di 50 minuti unico ed esclusivo. Ispirato alle più antiche tecniche olistiche e bionaturali, con rituali di pennelli, principi attivi e tecnologie funzionali, oltre che una combinazione di 10 oli preziosi più quello di Tzubaki, il massaggio Relax Rem permette di trattare l’epitelio dai sui strati più superficiali fino a quelli più profondi. Ciò è possibile grazie al massaggio tecnico e manuale abbinato e consente l’eliminazione e il rilascio di tutte le tensioni e dello stress accumulato. Trattamento uomo Relax Rem: € 147,00 – 50 min.

DRENAGE DEGONFLER: CONTRO I LIQUIDI IN ECCESSO

Massaggio specifico per smuovere ed eliminare il blocco dei liquidi di ristagno, gonfiori addominali e tossine accumulate nel corpo, causati da stress prolungato, alimentazione scorretta e abitudini sregolate. La sinergia dei prodotti a veicolazione transdermica applicati assieme a un massaggio tecnico curativo, consente di disintossicare in profondità i tessuti e attivare il sistema linfatico e circolatorio, con effetti immediati. Drénage Degonfler: € 167,00 – 80 min.

Da giovedì 1° giugno, giornata di riapertura al pubblico della struttura per la stagione estiva, coloro che prenotano una vacanza al Dolomiti Wellness Hotel Fanes possono scegliere il trattamento più adatto alle proprie necessità: la rosa è ampia e offre anche massaggi sportivi, particolarmente adatti per chi si dedica all’attività fisica e al fitness, rilassanti, come quello al cuoio capelluto, che donano un’immediata sensazione di distensione, e anche orientali, come lo Shiatsu, il Thai e il trattamento di riflessologia plantare con massaggio ai piedi. Il personale di spa, guidato dalla spa manager Ingrid Crazzolara, è a completa disposizione di tutti gli ospiti per selezionare il più adatto rispettando i desideri e le esigenze di ognuno.