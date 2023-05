ROMA, 18 MAGGIO, TEATRO GHIONE | Tributo a Battiato

Tributo a Franco Battiato a due anni dalla scomparsa. L’evento dal titolo Battiato Nascosto approda a Roma al Teatro Ghione il 18 maggio, anniversario della scomparsa di Franco Battiato. Si tratta di un progetto artistico e musicale di Andrea Ceccomori dedicato al grande musicista siciliano. Uno speciale omaggio per testimoniare e tramandare la sua eredità musicale e spirituale, alla ricerca di quella specialissima dimensione spirituale che permea le sue canzoni e la sua musica.

Il concerto è presentato da Assisi Suono Sacro in collaborazione con Tempo di Essere. Sul palco, a fianco al flauto di Andrea Ceccomori, ci saranno la voce di Annalisa Baldi, Antonio Cocomazzi al pianoforte nonché curatore degli arrangiamenti, e il quartetto d’archi Suonosfera di Assisi composto da Sayako Obori, Terukazu Komatsu, Madalina Teodorescu e Tommaso Bruschi. A questo omaggio non potevano mancare le danze dervisce di Nevio Vitali insieme a Lisa Dalle Nogare di Divine Sufism e di Otello Boco.

L’arrangiamento delle musiche è di Antonio Cocomazzi che ha riletto quindi Battiato in una chiave classico contemporanea, facendo leva sulla capacità catartica del flauto, strumento magico e spirituale per eccellenza. Le musiche attingono al repertorio più popolare e mistico insieme: dalle hit più famose a brani meno noti ricchi di un particolare spessore spirituale oltre che musicale. Qui la scommessa: alternate alle canzoni di Battiato, rigorosamente acustiche e classiche.

Tra i brani presentati ci sono: L’ombra della luce, E ti vengo a cercare, Niente è come sembra, I treni di Tozeur, Centro di gravità permanente, Voglio vederti danzare, Nomadi, Prospettiva Nevski, Up patriots to arms, La cura, La sua figura, L’era del cinghiale bianco e infine viene presentato, proprio per l’occasione, il brano che più rappresenta il suo testamento.

L’idea del Nascosto vuole andare alla ricerca in ogni brano e in ogni testo, di una virtù, una qualità che vuole essere riscoperta e fissata nella mente e nel cuore dell’ascoltatore affinché cresca e porti i suoi frutti.