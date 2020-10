REGNO UNITO | Londra, Sottosegretario Merlo: “Consolato generale azzera l’arretrato nel settore civile”

“Continuiamo a lavorare senza pausa per gli italiani nel mondo, ovunque essi siano. Nel Regno Unito, in particolare, la nostra rete consolare prosegue nel lavoro, anche in piena pandemia. E’ notizia di oggi che il Consolato Generale d’Italia a Londra ha azzerato l’arretrato nel settore civile. Questo grazie all’impegno quotidiano di impiegati e funzionari, che non si sono risparmiati. Un ottimo risultato, che si aggiunge a quello raggiunto alcuni mesi fa, dell’azzeramento dell’arretrato AIRE”. Lo dichiara in una nota il Sottosegretario agli Esteri Sen. Ricardo Merlo.

“Ora ci concentriamo sui prossimi obiettivi: abbattimento dell’arretrato nel settore delle Carte di identità, anche per essere pronti per l’introduzione della Carta d’identità elettronica – CIE, azzeramento dell’arretrato nel settore della cittadinanza e forte potenziamento dell’ufficio passaporti”.

“Allo stesso tempo – conclude il Senatore – sarà fondamentale incominciare quanto prima i lavori per creare cinque nuovi sportelli e così aumentare la ricettività della sede. Continueremo a fare di tutto per migliorare i servizi consolari destinati ai nostri connazionali, ovunque nel mondo”.