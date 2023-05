REGNO UNITO | Londra, Comites e Consolato insieme per il rinnovo del passaporto

Il Comites metterà a disposizione la propria Sede di Brixton (zona sud di Londra); lì, circa una volta al mese, si ospiterà una "missione" di funzionari dell'Ufficio Passaporti di Londra per la successiva lavorazione della pratica in Consolato ed inoltro del passaporto direttamente a casa dell'interessato

Lo scorso autunno il Consolato Generale di Londra ha stretto un accordo con i Patronati italiani nel Regno Unito per la raccolta delle impronte biometriche per il passaporto da parte di funzionari della Sede consolare. Accordo che ora si estende anche al Comites di Londra, che metterà a disposizione la propria Sede di Brixton (zona sud di Londra) dove, come sperimentato positivamente dai Patronati, circa una volta al mese si ospiterà una “missione” di funzionari dell’Ufficio Passaporti di Londra per la successiva lavorazione della pratica in Consolato ed inoltro del passaporto direttamente a casa dell’interessato.

Per prenotare un appuntamento – spiega il Consolato – basterà contattare il Comites.

L’iniziativa si aggiunge alle ulteriori sperimentazioni che la Sede consolare ha avviato, dedicate ad anziani, disabili, donne in stato di gravidanza e ragazzi tra i 12 e i 17 anni, i quali possono recarsi in Consolato senza necessità di appuntamento. Queste iniziative permetteranno di rilasciare in un anno circa 3000 passaporti aggiuntivi.