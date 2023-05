LA CLASSIFICA | Firenze è la città dove si mangia meglio al mondo. Roma al secondo posto, Napoli al quarto

Napoli con la pizza si posiziona al quarto posto, Milano a seguire al 10 e in coda Venezia (11), Genova (22), Bologna (28), Torino (31), Taormina (42), Palermo (43), Modena (51), Catania (55), Sorrento (63), Verona (74), Siena (77)

Noi italiani lo sapevamo già. Ma ora lo sa il mondo intero: in Italia si mangia bene. Anzi, meglio che in qualsiasi altro Paese. Proprio così. A certificarlo è la classifica di TasteAtlas, portale gastronomico internazionale che a cadenza quasi regolare attira l’attenzione del globo terracqueo con delle classifiche. Ebbene, l’ultima parla chiaro: Firenze e Roma sono le città dove si mangia meglio al mondo.

Firenze ha vinto la medaglia d’oro, Roma l’argento e poco più sotto, sul gradino di bronzo c’è quella Lima ben nota al mondo gourmet ma, forse, non tantissimo alle grandi masse.

Delle grandi città italiane Napoli con la pizza si posiziona al quarto posto, Milano a seguire al 10 e in coda Venezia (11), Genova (22), Bologna (28), Torino (31), Taormina (42), Palermo (43), Modena (51), Catania (55), Sorrento (63), Verona (74), Siena (77).

Insomma, nel nostro caro Stivale si mangia bene praticamente ovunque. Lo sanno anche i turisti internazionali, che hanno votato e che vengono a trascorrere le loro vacanze nella Penisola non solo per le bellezze che abbiamo, ma anche – soprattutto? – per la nostra cucina.