REGNO UNITO | Italiani all’estero, Raffaele Misceo coordinatore MAIE a Londra

Con tanta esperienza e guidato da affetto ed orgoglio, Raffaele torna a Bari nel 2019 per aprire una succursale del Campus, prima tappa di un piano di espansione, che grazie all’impiego dell’intelligenza artificiale applicata al distant-learning, mira ad essere senza confini.

Da questa iniziativa nasce una stretta collaborazione con la Regione Puglia mirata allo sviluppo della regione e per la quale riceve dalla Camera dei Deputati il premio “Excellence Pugliesi 2020”.

Dal prossimo Settembre 2020, Raffaele Misceo sarà anche relatore presso la prestigiosa Università di York, nella facoltà di Management.

“Dopo un lungo confronto con Ricky Filosa, ho deciso di entrare a far parte del Movimento Associativo Italiani all’Estero perché sono convinto che sia l’unica forza culturale e politica in grado di difendere davvero gli interessi e i diritti di noi italiani nel mondo”, dichiara Misceo.

“Considero il MAIE l’anello di congiunzione tra le comunità italiane nel mondo e Roma. A Londra – assicura il neo coordinatore in conclusione – cominceremo da subito a fare squadra con tanti altri connazionali per creare un network forte e organizzato anche nella capitale inglese e poi in tutto il Regno Unito”.

“Sono molto contento dell’adesione di Raffaele al MAIE – dichiara Ricky Filosa -. E’ un giovane imprenditore che si è fatto da solo; premiato più volte per le sue capacità organizzative e lavorative, sono certo che riuscirà a dare un nuovo impulso al Movimento a Londra, circoscrizione consolare in cui risiedono centinaia di italiani regolarmente iscritti all’AIRE. Anche attraverso Raffaele Misceo e la sua preziosa squadra di collaboratori, punteremo a rafforzare e riqualificare il MAIE in terra inglese. Buon lavoro Raffaele – conclude Filosa – e benvenuto nella grande famiglia del MAIE”.