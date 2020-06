ESTATE 2020 | Riaprono i Post Dolomiti Resorts di San Candido, aria pulita e libertà nel cuore delle Dolomiti

Dal 3 luglio le strutture gestite dalla famiglia Wachtler aprono le porte all’estate, in una cornice naturale ideale per chi ama la vacanza attiva, le attività all’aria aperta e l’enogastronomia. A San Candido, il Post Hotel – Tradition & Lifestyle è pensato per le coppie e il Post Residence per chi ama l’autonomia; a Versciaco il Post Alpina – Family Mountain Chalets è invece dedicato alle famiglie. Garantiti massimi standard igienici e di sicurezza in linea con le normative post-Covid insieme alla cordialità e all’accoglienza di sempre, per un soggiorno spensierato e in completo relax.

San Candido (BZ), 29 giugno 2020 – Nel cuore delle Dolomiti, a tu per tu con la natura: i Post Dolomiti Resorts di San Candido si trovano nel contesto ideale per tornare ad assaporare la sensazione di libertà, dove ampi spazi consentono di intraprendere camminate, tour con la e-bike ed escursioni alla scoperta di malghe e sapori tipici. Tre strutture di alto standard declinate per coppie, famiglie e amanti dell’indipendenza, pronte a ripartire per la stagione estiva dal prossimo 3 luglio. Sicurezza e igiene le priorità per garantire un soggiorno di relax e benessere a 360°, ma anche iniziative che assicurano flessibilità e spensieratezza durante il viaggio, tra cui: la cancellazione gratuita fino a 7 giorni prima dell’arrivo, il pre-check in online per evitare attese in reception e lo Suitepad per prenotare al ristorante e al lounge bar direttamente dalla propria camera.

La cordialità e l’accoglienza di sempre sono il punto di ripartenza con cui la famiglia Wachtler dà il via alla stagione estiva: una particolare attenzione allo stile, al gusto ricercato e all’ospitalità autentica che contraddistingue l’offerta dei Post Dolomiti Resorts, garantendo inoltre i massimi standard igienici per la sicurezza di tutti. Al Post Hotel – Tradition & Lifestyle in centro a San Candido, dedicato a chi viaggia solo o in coppia, le parole chiave sono wellness, enogastronomia e lifestyle: qui le novità riguardano la possibilità di ordinare cocktail, bevande e specialità del ristorante attraverso un tablet e direttamente nella propria stanza, ma anche di poterle degustare nelle spaziose aree comuni della struttura, dove agli ospiti è riservata la giusta intimità. Al Post Alpina – Family Mountain Chalets di Versciaco, tutto è concepito per una vacanza in famiglia che guarda al comfort, allo spazio e alla qualità. Ampie suite e chalets assicurano maggiore libertà ai più piccoli ospiti e possono offrire lo spazio per pranzare o cenare direttamente in stanza, accedendo a un menu alla carta disponibile per il take away. Il servizio di Mini Club per i bambini dai 3 anni in su, inoltre, è garantito tutti i giorni dalle 10.00 alle 22.00, in sicurezza e con la presenza di personale qualificato, per concedere tempo al gioco, soprattutto con attività all’aria aperta, e al riposo di mamma e papà. Nel mondo wellness di entrambe le strutture non manca poi la possibilità di accedere alle piscine, alle saune (su prenotazione) e di provare uno dei numerosi trattamenti offerti dalla Spa Vita Alpina, godendo della consueta tranquillità con qualche accortezza in più. Spazio all’indipendenza, invece, al Post Residence, una struttura che riunisce confortevoli appartamenti in centro a San Candido per coloro che amano vivere un soggiorno con spontaneità e secondo i propri ritmi personali, avendo la possibilità di usufruire di alcuni servizi del vicino Post Hotel.

Tre proposte per target differenti, accomunate dalla scrupolosa cura dei dettagli e dalla qualità dei servizi offerti. Immerse in un ambiente naturale che invita a ristabilire un contatto con la natura, dove ampi spazi aperti e panorami da cartolina sono adatti a intraprendere camminate, tour con la e-bike e avventurose escursioni alla scoperta di malghe, fattorie e prodotti tipici, sono perfette per gli amanti della vacanza attiva e dell’enogastronomia. La vicinanza al centro di San Candido, inoltre, le rende esclusive per coloro che prediligono anche la mondanità e il lifestyle altoatesino da vivere tra le Dolomiti UNESCO.