REGNO UNITO | Italiani all’estero, novità in arrivo al Consolato di Manchester

Sono in arrivo novità al Consolato d’Italia a Manchester. Ne ha parlato il Console durante la recente riunione con il Comites locale. Di cosa si tratta?

Innanzitutto, verranno aumentati gli appuntamenti per carte di identità e passaporti, poi verranno attivati due servizi che tanti connazionali attendevano da tempo: quello della cittadinanza e il servizio notarile. Non è finita qui: entro gennaio entrerà in servizio il Console Onorario di Newcastle.

Già attivato dal Consolato, invece, un servizio per poter interagire con gli utenti sulla propria pagina Facebook ufficiale. Comunica, inoltre, che nei prossimi mesi sarà ancora difficile interagire telefonicamente con la sede. Quando possibile, i connazionali scelgano di comunicarsi con il Consolato via email, social media o posta ordinaria.