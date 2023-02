REGIONALI LAZIO | Marotta (Verdi-Sinistra): “Liberalizzare la marijuana nel Lazio”

“Proponiamo la liberalizzazione della marijuana nel Lazio, perché quando parliamo di proposte radicali dobbiamo fare i conti con la società che cambia”. Lo ha detto all’agenzia Dire Claudio Marotta, candidato di Verdi Sinistra alle prossime elezioni regionali del Lazio.

“Sosteniamo non solo la legalizzazione ma anche la liberalizzazione a scopo farmaceutico e per uso ludico – ha aggiunto Marotta – Non è una proposta da estremisti ma semplicemente prendere atto di come cambia la società e sapere che nello stato di New York dal 2021 la cannabis è liberalizzata anche per uso ludico. In questo modo si possono contrastare anche le narcomafie, che guadagnano 6,5 miliardi di euro l’anno dalla vendita della cannabis”.

Reddito a cittadino in formazione: “800 euro mese a ragazzi tra i 18 e i 35 anni”

“Una proposta per noi importante è quella del reddito per il cittadino in formazione: 800 euro al mese per tutti i ragazzi dai 18 ai 35 anni, che decideranno di investire il tempo per accrescere la loro formazione professionale e culturale e sviluppare così nuove opportunità per il proprio futuro”. “Crediamo sia giusto che la sinistra riparta dal contrasto alle disuguaglianze e a tutte le povertà – ha aggiunto – Ad esempio quella educativa: per noi è al centro l’idea della conoscenza, della scuola pubblica e dell’università come punto fondamentale. Le povertà energetiche, Alessio D’Amato ha accettato di installare 100 comunità energetiche in altrettanti comuni del Lazio nei primi anni di governo per contrastare il caro-bollette”.

La sinistra torni a radicalità proposte: “Così si recupera il disincanto di questo elettorato”

“La sinistra deve ritornare a parlare con una certa radicalità di alcuni temi scomparsi dall’agenda delle politiche pubbliche”. “In queste elezioni regionali la nostra lista presenta, oltre alla mia, candidature che provengono da esperienze sociali radicate e radicali come ‘Spin Time’ o il centro sociale Spartaco e altre realtà regionali – ha spiegato Marotta – Solo tornando a una certa radicalità delle proposte possiamo recuperare quel disincanto che a volte sembra colpire l’elettorato di sinistra. Siamo in campo per dire con forza quali sono i temi della giustizia sociale e ambientale su cui vogliamo batterci. Tanto più dopo la straordinaria notizia dell’internalizzazione della società Multiservizi a Roma, voluta dal sindaco Gualtieri e da tutta la maggioranza”.