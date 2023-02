EXPO 2030 | Porta (Pd): “Sostegno parlamentare trasversale per la candidatura di Roma”

L’On. Porta ha sottolineato "l’importanza di proporre, come fu per Milano, una candidatura che unisce oltre gli schemi, ponendo in risalto gli aspetti positivi di Roma ed il suo significato a livello mondiale”

Mercoledì 1 febbraio si è riunito per la prima volta l’Intergruppo parlamentare per la candidatura di Roma a Expo 2030, presieduto dall’On. Fabio Porta (PD), deputato eletto in America Meridionale e membro della Commissione esteri della Camera.

L’occasione è stata l’audizione, promossa dallo stesso Intergruppo parlamentare, dell’Ambasciatore Giampiero Massolo, Presidente del Comitato promotore per Roma Expo 2030, che si è tenuta nella sede della Commissione esteri della Camera, con una partecipazione trasversale di parlamentari interessati a capire come attivare al meglio la diplomazia parlamentare per dare un contributo al successo della candidatura di Roma.

L’On. Porta ribadendo l’impegno del Intergruppo ha sottolineato “l’importanza di proporre, come fu per Milano, una candidatura che unisce oltre gli schemi, ponendo in risalto gli aspetti positivi di Roma ed il suo significato a livello mondiale”.

Inoltre, a margine della riunione, si è congratulato con l’Ambasciatore Massolo per il lavoro svolto e per l’obiettivo riferito dall’Ambasciatore stesso di “dimostrare cosa può fare il mondo per migliorare lo sviluppo sostenibile se tutti i Paesi collaborano” e quindi ha evidenziato “l’importanza delle comunità italiane all’estero che assieme agli eletti all’estero possono attivarsi per spingere i Paesi di residenza a scegliere Roma come sede di Expo 2030, anche in funzione del progetto di cooperazione a lungo termine che il Comitato promotore propone a ciascun Paese ospite”.