REGIONALI LAZIO | Eloisa Fanuli (Lega): “Aiuti concreti a persone con disabilità e famiglie”

Più investimenti per il sociale e in particolare per la disabilità. “Perché Roma e il Lazio, dove in questi anni si è fatto pochissimo, siano realmente accessibili e vi sia un maggiore sostegno economico”. Questo uno dei temi centrali per la candidata a consigliere della Lega alle elezioni Regionali, Eloisa Fanuli, in questi giorni protagonista di un partecipato tour per le province della regione in vista del voto del 12 e 13 febbraio.

“Oggi abbiamo una situazione disastrosa per chi è in sedia a rotelle o deambula male – ha spiegato – La sinistra ha fatto le ciclabili e non ha pensato a fare ascensori e scale adatte alle persone con disabilità. È semplicemente vergognoso”.

“Ma vi sembra poi normale – ha attaccato Fanuli – che una persona con difficoltà di questo tipo, con la 104, prenda meno di un 33enne percettore di reddito di cittadinanza che sta sul divano a non fare niente? L`Italia non se lo può più permettere. E noi siamo al lavoro per questo – ha concluso la candidata della Lega -, per un aumento per le 104, per assegni ma anche per permessi superiori a quelli attualmente riconosciuti; insomma, per aiuti reali e concreti, quindi pure per le famiglie”.