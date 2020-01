Regionali, Garavini (Iv): “Italiani all’estero rientrino per votare Bonaccini e Callipo”

"Gli emiliano-romagnoli e i calabresi residenti all'estero e iscritti all'Aire che tornano per votare potranno usufruire delle agevolazioni previste per il viaggio”

Laura Garavini, senatrice di Italia Viva eletta nella ripartizione estera Europa, in vista delle elezioni regionali dichiara: “Chi vive all’estero mantiene fortemente radicato il sentimento di appartenenza alla propria regione. Anche in virtù di questo legame, è fondamentale che i connazionali nel mondo rientrino per votare Stefano Bonaccini in Emilia Romagna e Pippo Callipo in Calabria”.

“Il voto degli italiani nel mondo, tradizionalmente democratico e antisovranista, diventa oggi ancora più importante. Perché in Emilia-Romagna e in Calabria sono in gioco gli equilibri democratici del Paese. Le destre populiste vogliono arrivare a governarle per usarle come leve contro il Governo. Non perché interessate allo sviluppo dei territori”.

“Gli emiliano-romagnoli e i calabresi residenti all’estero e iscritti all’Aire che tornano per votare potranno usufruire delle agevolazioni previste per il viaggio. Per entrambe le regioni sarà gratuito il pedaggio autostradale, a partire dal confine nazionale. In Emilia-Romagna le tariffe agevolate riguarderanno i trasporti di Trenitalia e Italo, il viaggio dovrà essere compreso tra il 17 gennaio e il 5 febbraio. Per la Calabria è prevista la tariffa Italian Elector, valida per il treno e per lo specifico giorno prenotato sia con Italo che con Trenitalia. Il viaggio di andata può essere effettuato al massimo un mese prima del giorno di apertura dei seggi e quello di ritorno massimo un mese dopo il giorno di chiusura”.

“Che Bonaccini sia stato un bravo amministratore lo dicono i risultati. Oltre due milioni di occupati. Con il lavoro femminile ai livelli più elevati in Italia. E con un tasso di imprenditrici tra i più alti d’Europa. Non lasciamo che una destra evidentemente non all’altezza smonti questo modello. E in Calabria un rappresentante della società civile come Pippo Callipo, imprenditore del made in Italy e da sempre impegnato contro le mafie, può rappresentare la rinascita del territorio. Italia Viva crede nella capacità di rinnovamento della regione, con la stessa convinzione con la quale, con il Governo Renzi, abbiamo finalmente inaugurato la Salerno-Reggio Calabria. Il centrodestra che oggi si candida a governare è lo stesso che ha lasciato quest’opera incompiuta per anni”, ha concluso Garavini.