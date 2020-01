VIDEO | Berlusconi: “300mila giovani italiani fuggiti all’estero in cerca di lavoro”

👉🏼 300mila giovani hanno lasciato l’Italia per cercare un lavoro adatto alle loro aspirazioni. 👉🏼 2 milioni di ragazze e ragazzi non studiano e non lavorano. 👉🏼 Questo governo, invece di credere nel loro futuro e di offrire prospettive concrete, propone come unica soluzione il reddito di cittadinanza. 👉🏼 Noi proponiamo la detassazione per le aziende che assumono giovani: 3 anni per i contratti di praticantato e 3 anni per i contratti di primo impiego.