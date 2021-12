Regali di Natale erotici, la sessuologa: “Le autoreggenti favoriscono l’orgasmo femminile”

La sessuologa Rosamaria Spina è intervenuta su Radio Cusano Campus e riguardo i regali di Natale più o meno erotici ha detto: “Ci sono dei regali che possono favorire l’eros mentre altri sono in grado di ostacolarlo. Fra i regali più erotici possiamo citare la collana di perle, da impiegare per una stimolazione a livello genitale o anale, può essere usata per dei ‘tocchi’ delle carezze estremamente eccitanti, anche sul seno. Per immobilizzare il partner invece sono più adatte le cravatte, le sciarpe o i collant da donna. Dei regali che sicuramente possono accendere la passione se impiegati in camera da letto magari per bendare il partner in un gioco erotico o come dicevo per immobilizzarlo durante il rapporto. Questi indumenti poi sono anche capaci di catturare l’odore della persona e dunque stimolarlo o stimolarla anche attraverso il coinvolgimento di altri sensi, anche dopo il rapporto stesso. L’olfatto è uno dei sensi più ancestrali dell’uomo, quello che lo avvicina a creature ‘antiche’ come i rettili. Questo significa che ha un potere fortemente eccitatorio ed erotico. Riguardo i collant dobbiamo ricordare inoltre che tenerle addosso durante il rapporto, in questo caso le autoreggenti, sembrerebbe facilitare il raggiungimento dell’orgasmo femminile”.

“Fra i regali invece che spengono il desiderio non possiamo non citare il maglione con la renna, che può andare bene per la cena di Natale con i parenti ma non in camera da letto. Lo stesso per le calze da uomo o il pigiama, indumenti che richiamano ad una atmosfera familiare di relax e tranquillità ma che non sono adatti per dare vita ad un clima erotico. Anche l’intimo femminile rosso sarebbe da evitare, molto più indicato nero o bianco o color prugna ma non rosso. Via libera invece alle candele e a quelle fatte con olio per massaggi solidificato, ottime per preparare la partner o il partner al rapporto sessuale vero e proprio”.