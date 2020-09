REFERENDUM | Una valanga di Sì, Di Maio: “Bella giornata”. Zingaretti: “Si apre stagione di riforme”

Gli italiani hanno votato e hanno detto Sì in massa alla riduzione del numero dei parlamentari. Luigi Di Maio, “vittoria di tutto il Paese”. A Roma il No vince in centro città ma dilaga in periferia

Con 43.790 sezioni scrutinate su 62.346, il Sì al referendum sulla riduzione del numero dei parlamentari è nettamente avanti: circa il 70%, contro il 30% di No. Un dato, questo, che fa già dire a Luigi Di Maio che oggi “è una giornata molto bella” per l’Italia.

Proprio Di Maio e i 5Stelle sono stati i veri promotori di questa riforma, anche se il ministro degli Esteri ci tiene a sottolineare che si tratta di “una vittoria per tutti gli italiani”, “un segnale positivo di riavvicinamento della politica ai cittadini: per la prima volta le proposte dell’una e dell’altra parte coincidevano e hanno trovato espressione in un risultato che negli ultimi giorni non era scontato. È una vittoria di tutti, di tutto il Paese, di tutti gli italiani che non hanno mai smesso di crederci al di là delle appartenenze partitiche”.

“Non e’ stato facile raggiungere questo risultato, il livello di disinformazione nelle ultime settimane aveva toccato picchi preoccupanti. Sotto il vessillo del no si erano riunite forze col solo obiettivo di colpire il governo e il sottoscritto”.

Dopo la vittoria del “si'” alla riduzione del numero dei parlamentari, “il nostro compito ora e’ guardare avanti, alla normalizzazione degli stipendi dei parlamentari. Rivolgo un invito al fronte del Sì e a quello del No: uniamoci per ottenere un altro importante risultato, la riduzione degli stipendi dei parlamentari”.