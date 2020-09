REFERENDUM | Italiani nel mondo, ancora più voglia di cambiamento: il Sì sfiora l’80%. Ora riforma del voto all’estero

A proposito di voto all’estero, ricordiamo che Garavini è prima firmataria di una proposta di legge che prevede l’introduzione della tecnologia Blockchain: “Uno strumento importante per mettere in sicurezza il voto mantenendo l’attuale impianto – diritto di voto per corrispondenza, preferenze e invio dei plichi – ma mettendo in sicurezza il tutto con l’inserimento della tecnologia Blockchain”.

Alla senatrice fa eco l’On. Fucsia Nissoli, Forza Italia, eletta nel Nord e Centro America e residente negli States. Anche per lei ora è tempo di riforme, “prima fra tutte la legge elettorale. Una nuova legge indispensabile in particolare all’estero, dove bisognerà ridefinire le ripartizioni di questa circoscrizione”. Nissoli ritiene “urgente avviare una riflessione, condivisa, sull’efficacia ed efficienza del voto all’estero”. Per lei quello della riforma del voto all’estero dovrà essere “uno degli argomenti più urgenti da affrontare nella istituenda Commissione bicamerale per gli italiani all’estero”.