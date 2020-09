REFERENDUM | Salvini: “Voto Sì”. Meloni: “Da sempre a favore della riforma”

Matteo Salvini sul Referendum confermativo delle riforma sul taglio degli eletti parlando nella trasmissione ‘Fatti e misfatti’ ha detto: “Io ho una faccia e una parola, ho votato quattro volte Sì, c’era nel programma della Lega e del governo” coi 5 stelle “e non cambio idea come un Renzi qualunque”.

Per il leader della Lega il Referendum e’ il trionfo della democrazia, “io personalmente voterò Sì, pero’ non mi permetto di essere proprietario del voto degli altri”. “E se mi chiede se questa riforma salvera’ il mondo, tagliera’ la burocrazia, rispondo no. Insieme a questa riforma servirebbe una riforma che trasforma l’Italia in un Repubblica federale e presidenziale”.

Vota Sì anche Giorgia Meloni: “Fratelli d’Italia ha sempre votato a favore della legge sul taglio dei parlamentari, pur essendo stata all’opposizione. Siamo probabilmente l’unica forza che e’ sempre stata all’opposizione e che ha sempre votato a favore della legge”.

Secondo Meloni, “considerato che la legge e’ stata approvata con piu’ di due terzi del consenso dei parlamentari, il Referendum non si sarebbe neppure dovuto tenere, ma una volta chiesto il Referendum anche da quelli come i Cinque Stelle, che avevano chiesto la legge, adesso pensiamo che sia il popolo a doversi esprimere, non e’ piu’ questione che riguarda i partiti”.