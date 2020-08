REFERENDUM | Salvini: “Voto sì, ma il governo non cadrà per questo” [VIDEO]

Matteo Salvini insiste: “Alla riduzione del numero dei parlamentari ho sempre votato sì e continuerò a farlo”.

Poi il leader della Lega, a margine di una iniziativa elettorale a Firenze a sostegno della candidata governatrice della Toscana, Susanna Ceccardi, aggiunge: “Il voto dei cittadini sia per le Regionali che per il referendum e’ libero e le sorti del Governo non dipendono da questo. Mi auguro che cada il Governo il prima possibile e gli italiani possano scegliersi un nuovo Parlamento a prescindere dalle Regionali e dal referendum”.