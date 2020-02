RECORD STORICO | Nel 2019 405mila passaporti emessi dai nostri Consolati

Sono ben 405.254 i passaporti emessi nel 2019 dalla rete consolare italiana nel mondo. Si tratta, ancora una volta, di un risultato eccezionale: rispetto al 2018 c’è stato un aumento dell’8,5% e di oltre il 37% nel triennio 2017-2019.

A qualcuno possono sembrare solo semplici numeri, ma dietro queste cifre c’è l’instancabile lavoro del nostro corpo diplomatico-consolare, degli impiegati e dei funzionari, che si sforzano ogni giorno di offrire il miglior servizio ai nostri connazionali all’estero, nel minor tempo possibile.

L’inversione di tendenza rispetto al passato, lo dicono i numeri, è evidente e sotto gli occhi di tutti.

“Dall’inizio di questa legislatura siamo al lavoro senza pause, alla Farnesina, per dare nuovo impulso e nuovo slancio alle nostre sedi diplomatico-consolari. Proseguiremo in questo percorso – afferma il Sottosegretario agli Esteri Sen. Ricardo Merlo, presidente del MAIE -, perché molto è stato fatto ma c’è tanto altro da sistemare, in modo tale che la nostra rete consolare diventi, per tutti e ovunque nel mondo, un fiore all’occhiello del Sistema Italia all’estero“.