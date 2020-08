RAI ITALIA | Referendum e voto all’estero, Vignali (Farnesina) ospite a L’Italia con Voi

Direttore Generale per gli italiani all'estero della Farnesina, Vignali spiega le modalità di voto all'estero per il referendum costituzionale che si terrà il 20 e 21 settembre

Nuova puntata, domani 6 agosto, de “L’Italia con Voi”, programma prodotto e ideato da Rai Italia per gli italiani nel mondo. Tra gli ospiti, il Ministro Plenipotenziario Luigi Maria Vignali, Direttore Generale per gli italiani all’estero della Farnesina, che – in studio con la conduttrice Monica Marangoni – spiega le modalità di voto all’estero per il referendum costituzionale che si terrà il 20 e 21 settembre.

Subito dopo si parla di ciclismo con Davide Cassani, l’allenatore della nazionale italiana di ciclismo. Segue Piero Bassetti, presidente di “Svegliamoci italici”, con i suoi commenti sull’attualità italica in Europa e nel mondo. Si conclude con Toni Concina e i suoi ricordi in musica di una vita intensa che ha attraversato tante città e metropoli nella rubrica “Suonala ancora Toni”.

Per le Storie dal Mondo il programma va a San Paolo, in Brasile, per incontrare Giuseppe Greco, designer che ha inventato un modo per riciclare in modo creativo il legno dei pali della luce.

NEW YORK/TORONTO Giovedì 6 Agosto h18.00 LOS ANGELES Giovedì 6 Agosto h15.00 BUENOS AIRES/ SAN PAOLO Giovedì 6 Agosto h19.00 SYDNEY Giovedì 6 Agosto h18.00 PECHINO/PERTH Giovedì 6 Agosto h16.00 JOHANNESBURG Giovedì 6 Agosto h18.15