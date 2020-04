RAI ITALIA | Italiani all’estero, collegamento con il Comites di Nuova Zelanda a L’Italia con Voi

Nuova puntata, domani 28 aprile, de L’Italia con Voi, programma prodotto e ideato da Rai Italia per gli italiani nel mondo. Monica Marangoni, dopo aver aperto l’Anteprima con le notizie di servizio per gli italiani all’estero, si collega con Wilma Laryn, Presidente del COMITES di Nuova Zelanda, dove la gestione dell’emergenza sta ricevendo il plauso della stampa internazionale.

Il saluto agli italiani nel mondo di Gigi D’Alessio chiude l’Anteprima. Poi, è la volta del maestro Palatresi, che in collegamento da casa sua dedica una canzone a tutti i napoletani nel mondo.

Si torna in studio con Daniela Lucangeli, Pro Rettrice di Psicologia dell’Università di Padova, che è stata appena nominata dal Ministro dell’Istruzione tra gli esperti chiamati a studiare un piano nazionale per la riapertura delle scuole. Subito dopo Monica si collega con Daniela Miglietta, per tutti Mietta, per poi lanciare la prima parte di uno speciale dedicato ai giovani talenti che lo scorso anno si preparavano al Sanremo Giovani World Tour. Si torna in studio con Maria Du Bessè, segretaria della Comunità Radiotelevisiva Italofona. Poi, Stefano Palatresi dedica una canzone a tutte le donne straordinarie ospiti di questa puntata.

La seconda parte dello speciale dedicato ai giovani talenti di Sanremo chiude la puntata. Storie dal Mondo. Si va prima in Sudafrica per conoscere Sara Andreotti, biologa marina che si dedica alla ricerca sugli squali. Poi in Vietnam dove Andrea Da Gasso produce formaggi nel paese asiatico.

Programmazione: Rai Italia 1 (Nord America) NEW YORK/TORONTO Martedì 28 Aprile h17.00 LOS ANGELES Martedì 28 Aprile h14.00 Rai Italia 2 (Australia – Asia) PECHINO/PERTH Martedì 28 Aprile h15.00 SYDNEY Martedì 28 Aprile h17.00 Rai Italia 3 (Africa) JOHANNESBURG Martedì 28 Aprile h17.30 Rai Italia 4 (Sud America) BUENOS AIRES/ SAN PAOLO Martedì 28 Aprile h17.30 (BIG ITALY / red)