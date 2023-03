Quali sono le città italiane con più ricerche online per comprare casa

Dove comprare casa? Quali sono le città italiane più amate e ambite dagli italiani per trasferirsi? La città che gode di più “click digitali” per cercare un immobile?

Domande come queste hanno trovato risposte alquanto interessanti grazie ad un recente studio di ImmobiliOvunque, un portale online di annunci immobiliari provenienti da agenzie certificate che operano sul territorio.

I risultati sono il frutto di un’attenta analisi su quali siano recentemente le città che hanno ottenuto più ricerche online per comprare case in Italia.

Ecco quali sono:

Milano: prima posizione, è sua “la corona” di città più ricercata del settore

La città meneghina si porta a casa il primato di ricerca online di un immobile da acquistare. Uno dei principali meriti va alle tante opportunità lavorative che questa metropolitana italiana può offrire in diversi settori. Negli anni Milano è divenuta un punto di riferimento internazionale per molte aziende intercontinentali, eventi, studi universitari, master e proposte. Un altro motivo rilevante, per chi decide di acquistare casa a Milano, è che gli acquirenti sono sicuri di fare un buon investimento per il futuro: che si tratti un domani di affittare a qualcuno la dimora, rivenderla o utilizzarla in famiglia. Questa situazione ha fatto sì che il trend nel settore delle compravendite immobiliare sia in continua ascesa.

Roma: in seconda posizione nella classifica

La capitale d’Italia, Roma, si posiziona seconda! La città eterna gode di ricerche meno numerose rispetto a Milano per chi decide di comprare casa, ma non per questo risulta meno ambita. La particolarità è che in questo caso sono tanti i cittadini stranieri, soprattutto americani, che sognano di vivere nella “città eterna”.

Il mercato immobiliare romano è sempre in movimento, oggi si punta maggiormente su quartieri ben serviti dai trasporti pubblici. La zona Eur è uno dei quartieri dove si effettuano molti investimenti e dove l’interesse degli acquirenti è sempre vivo. Il motivo è da attribuirsi alla qualità della vita per chi vi risiede. È residenziale, vi sono molti uffici e strutture congressuali nei pressi, ma non solo. E’ possibile godere di diversi parchi e aree verdi in cui molte famiglie hanno piacere di recarsi con i propri figli nei momenti liberi e senza allontanarsi troppo da casa. Un altro motivo per la quale molte persone ricercano casa a Roma negli ultimi anni è l’attenzione ai temi ecologici. Roma è sempre più sensibile nel creare strutture ecosostenibili, rispondendo così a diverse ricerche degli acquirenti che hanno a cuore questa causa.

Bologna: terza città tra le ricerche per acquistare casa

La città della Torre degli Asinelli da sempre figura tra le prime posizioni quando si analizza il mercato immobiliare! Il motivo è da attribuirsi indubbiamente alla qualità della vita: lo ha confermato di recente il Sole24ore che nella sua tradizionale graduatoria vede proprio Bologna al comando. Il capoluogo emiliano offre diversi stimoli sul piano culturale, è economicamente accessibile a tante persone con situazioni diverse, (in particolare agli under 30 e trentenni che desiderano effettuare trasferimenti per un cambio vita) ed è una cittadina “a misura d’uomo”, i cittadini riescono a muoversi facilmente per raggiungere diverse mete bolognesi. Ulteriore motivo per cui vi sono diverse ricerche sul comprare casa a Bologna, è il fattore “giovani”. Il tutto senza dimenticare il clima moderno e dinamico, ricco di stimoli e dove si venera la cultura del buon cibo (emiliano in particolare).

Torino: quarta posizione per la città sabauda

La città di Torino figura quarta nella ricerca di ImmobiliOvunque, sembrerebbe che negli ultimi anni tanti italiani abbiano un forte interesse nell’investire sull’acquisto di un immobile in un luogo che vanta innumerevoli patrimoni artistici. La capitale del gianduiotto, e non solo, stimola chi cerca una casa in una città elegante, pratica e traboccante di arte e architettura liberty. Gli edifici artistici non mancano di certo, e questo fa gola a quella fetta di persone che cercano immobili caratterizzati dai più svariati dettagli architettonici. Inoltre Torino sta vivendo anni di grande sviluppo, sia nel settore del turismo ed eventi che nel settore lavorativo e universitario. Una vita mediamente tranquilla ed economicamente accessibile, questi sono altri due fattori che hanno contribuito a far salire Torino tra le prime classificate, senza dimenticare la vicinanza alle amatissime Langhe.

Firenze: è sua la quinta posizione, ma non meno importante

La città toscana si piazza in quinta posizione in classifica, a dimostrazione che resta tra le mete preferite dagli italiani per acquistare una casa in cui trasferirsi o investire per il futuro. Firenze offre ai propri abitanti una vita stimolante, piacevolmente a contatto con turisti amanti dell’arte e cultura italiana e permette di non rinunciare tuttavia ad un ambiente non troppo caotico ma tranquillo e sereno. Non è tra le città più economiche ma il costo della vita non è eccessivamente caro, il clima e le zone verdi sono due caratteristiche che più si amano di questa città, cosi come le proposte artistiche e le zone commerciali di enorme richiamo.