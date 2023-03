Migranti morti a Cutro: no allo sciacallaggio

Riguardo alla tragedia dei migranti morti a Cutro, io trovo che l’opposizione stia avendo un atteggiamento vomitevole. Forse l’aggettivo è forte, ma descrive bene l’atteggiamento che l’opposizione sta avendo. Sono morte delle persone e l’opposizione usa questa tragedia per chiedere le dimissioni del ministro degli Interni Matteo Piantedosi ed attacca la premier Giorgia Meloni ed il vice-premier Matteo Salvini, come se questi ultimi avessero fatto morire quelle persone. Questo è sciacallaggio ed è veramente vergognoso.

Per fermare le morti in mare si debbono fermare gli scafisti. Il Governo sta tentando di fare proprio questo. Cerca il dialogo con gli altri Paesi del Mare Mediterraneo per impedire le partenze. Non ci vuole un Albert Einstein per capire le cose. Gli scafisti fanno affari lucrosi sulla pelle delle persone. Essi sono muniti di Jammer con i quali bloccano le frequenze dei cellulari. Quindi, vi è dietro una vera e propria organizzazione criminale. Anche Papa Francesco ha capito che il problema è rappresentato dagli scafisti.

Pure l’attacco nei confronti della premier che non era presente a Cutro mentre si manifestava per i morti in mare è stato di una bassezza immane. Infatti, in quel giorno, la presidente Meloni era in India per degli incontri ufficiali e non era in vacanza a Capalbio. Dunque, l’atteggiamento dell’opposizione è assurdo e dimostra la situazione molto triste di assenza di contenuti nella quale versa. La dimostrazione di ciò è il fatto che chieda di volta in volta le dimissioni di questo o di quel ministro, senza proporre nulla di alternativo e di costruttivo. L’opposizione non ha una sua proposta politica e ciò è un dato di fatto.