Qual é il momento migliore per prenotare un volo aereo?

Jetcost svela i giorni e gli orari migliori per farlo e dà alcuni consigli su come trovare i voli più economici

Sono in molti a chiedersi se sia vero che l’ora in cui si acquista un volo influenzi anche il prezzo: ci sono davvero giorni in cui è più conveniente prenotare e le offerte sono migliori? È più conveniente acquistare al mattino oppure di pomeriggio? Per questo motivo, il potente motore di ricerca di voli e hotel www.jetcost.it ha analizzato il prezzo medio dei voli nazionali (con aeroporti di partenza e di arrivo in Italia) negli ultimi 12 mesi e ha individuato il giorno e l’ora più convenienti per prenotare un volo e i mesi più economici per volare; e ha scoperto che ci sono differenze!

Qual è il giorno migliore della settimana per prenotare un volo?

I prezzi medi mostrano che il martedì è il giorno più economico per prenotare un volo, con un prezzo medio di 138 euro. In generale, i prezzi tendono a salire man mano che ci si avvicina al weekend e le offerte scompaiono, quindi è consigliabile acquistare i voli tra il lunedì e il mercoledì. La domenica, invece, sembra essere il giorno peggiore, con un costo medio di 148 euro in Italia.

Qual è il momento migliore per prenotare un volo?

Dalle ricerche analizzate, risulta che il momento più economico per prenotare un volo sono le 2 di notte, con voli a quell’ora che costano in media 123 euro. Al contrario, il momento peggiore sono le ore 13, quando costa 148 euro. Anche se la differenza de 25 euros non è molta, per alcuni vale la pena rimanere svegli di notte per trovare l’offerta migliore. In generale, è sempre meglio fare acquisti la sera che la mattina. I voli tra le 8 e le 20 costano in media circa 143 euro, mentre i voli tra le 20 e le 8 del giorno successivo costano in media 140 euro. Una differenza di 3 euro.

Con quanto anticipo conviene prenotare un volo?

I dati mostrano che, in media, i prezzi dei voli aumentano nei giorni immediatamente precedenti alla partenza e che prenotare da 5 a 1 giorno prima del volo costa in media più del prezzo medio del biglietto. I risparmi iniziano a farsi sentire quando si prenota con almeno 15 giorni di anticipo e salgono al 10% quando si prenota con due mesi di anticipo.

Il mese migliore per volare

L’analisi mostra che gennaio e febbraio sono i mesi migliori per prenotare un volo nazionale, con un prezzo medio di 99 euro. I primi due mesi dell’anno sono i migliori per volare, vista l’altissima richiesta di voli a dicembre. Seguono marzo e settembre, rispettivamente il terzo e il quarto mese migliore, con un prezzo medio di 102 e 109 euro. Al contrario, dicembre è il mese peggiore, con un prezzo medio di 167 euro. La differenza è di 55 euro a tratta tra il mese più economico e quello più costoso per viaggiare verso la stessa destinazione.

Per quanto riguarda le destinazioni europee, gennaio e febbraio anche in questo caso sono i mesi migliori con prezzi medi di 148 e 157 euro, seguiti da marzo e settembre con 173 e 183 euro. I mesi peggiori sono giugno e luglio con prezzi medi rispettivamente di 259 e 246 euro, con una differenza di 119 euro tra il mese più caro e quello più economico. Infine, per i voli a lungo raggio, anche se dipende molto dalla destinazione, gennaio e febbraio sono ancora i mesi più economici, con prezzi medi rispettivamente di 546 e 554 euro. Anche in questo caso il mese peggiore è giugno, con 782 euro. Una differenza di 236 euro.

Pertanto, anche se la maggior parte delle persone già lo pensava, si conferma che é più conveniente volare nei mesi di bassa stagione e nei periodi immediatamente successivi alle vacanze con un’alta frequenza di prenotazioni. I viaggiatori che preferiscono i mesi di vacanza meno popolari sono premiati con prezzi significativamente più bassi.

Risultati dello studio:

– Il giorno più economico per prenotare un volo è il martedì.

– Il giorno meno conveniente è la domenica.

– Il momento migliore per prenotare un volo è alle 2 del mattino.

– Il momento peggiore della giornata per prenotare un volo sono le 13.

– Prenotare di notte è leggermente più economico che di giorno.

– Prenotare con almeno 2 mesi di anticipo fa risparmiare il 10%.

– Prenotare da 5 a 1 giorno prima del volo costa in media più del prezzo medio del biglietto.

– I mesi migliori per volare sono gennaio, febbraio, marzo e settembre. Il mese peggiore è dicembre.

Trovare il momento migliore per prenotare un volo è fondamentale, così come scegliere la data giusta per volare, ma ci sono anche molti altri trucchi per risparmiare sui biglietti aerei. Gli esperti di Jetcost.it ne mostrano alcuni:

1. Controllare più volte il prezzo del biglietto aereo

Controllare di frequente il prezzo del volo che interessa permette di vedere se questo sale o scende in determinati momenti della settimana o del giorno.

2. Cambiare l’aeroporto di partenza o di arrivo

La scelta di un aeroporto diverso o leggermente più distante da dove si abita può ridurre notevolmente il prezzo di un biglietto aereo. Per prendere la decisione migliore bisogna confrontare quanto costa viaggiare da diversi aeroporti alla destinazione prescelta e se il tempo investito per raggiungere lo scalo può valerne la pena.

3. Controllare le offerte dell’ultimo minuto

Così come prenotare con largo anticipo può far risparmiare denaro, anche prenotare all’ultimo secondo può farlo. Prenotare all’ultimo minuto di solito non è vantaggioso ma i voli last minute sono spesso offerti a prezzi ridotti se non sono esauriti per qualche motivo. Naturalmente, la disponibilità a viaggiare e a improvvisare dovrà essere massima.

4. Prenotare un volo con scalo

I voli con scalo sono sempre più economici. È consigliabile analizzare l’orario dello scalo in relazione al prezzo risparmiato, perché se si ha tempo a disposizione o, ad esempio, se si può prendere possesso di una camera d’albergo solo nel pomeriggio, può essere un buon affare.

5. Prenotare voli con diverse compagnie aeree

Anche se di solito non si fa, e sembra che le persone abbiano una tradizione radicata a volare andata e ritorno con la stessa compagnia aerea, perché si pensa che acquistare insieme il volo di andata e quello di ritorno sia più economico, non è sempre così; spesso invece è più conveniente volare con compagnie diverse e approfittare delle offerte di sola andata che alcune offrono. Inoltre, combinare diverse compagnie aeree può significare che gli orari si adattano meglio alle proprie esigenze e si possono sfruttare meglio i giorni di vacanza.

6. Ritorno da un altro aeroporto rispetto a quello di arrivo

Spesso il ritorno da un aeroporto diverso da quello di arrivo è molto più economico, si tratta solo di organizzare il viaggio in modo da concluderlo vicino a questo secondo aeroporto. Oppure prenotare l’ultimo giorno per fare un itinerario in cui l’ultima tappa sia l’aeroporto per tornare a casa.

7. Essere flessibili

In generale, più si è flessibili in termini di orari, giorni o destinazioni, meglio è, perché si può approfittare di offerte speciali. Questo è un bene per coloro che, per motivi di lavoro, devono prima prenotare e poi richiedere le ferie a lavoro.

8. Utilizzare i motori di ricerca dei voli

La ricerca di voli su siti web che mettono a confronto prezzi come Jetcost.it consente di risparmiare tempo e denaro nella ricerca, poiché offrono gratuitamente tutti i risultati in pochi secondi. Non applicano commissioni alle persone che cercano un volo e le reindirizzano alla pagina selezionata con il prezzo migliore. Inoltre, è possibile iscriversi alle loro notifiche e ricevere un avviso con le migliori offerte per le destinazioni desiderate.