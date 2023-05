Primi (Borghi più belli d’Italia): “Italiani all’estero contro lo spopolamento, ma ci vogliono servizi”

“Il turismo da solo non è sufficiente, dobbiamo pensare al lavoro, dando l'opportunità di investire nei nostri borghi in attività produttive"

Fiorello Primi, presidente dell’associazione dei borghi più belli d’Italia, intervenendo alla presentazione delle Giornate dell’Emigrazione, oggi alla Camera, ha detto: “I borghi italiani sono un’opportunità, ma anche un deposito di grandi problemi: lo spopolamento è un fenomeno grave che non si è arrestato e noi stiamo lavorando affinché i giovani che vivono nei vostri borghi abbiano la possibilità di scegliere se rimanere o andarsene”.

Secondo Primi “occorrono servizi fondamentali per vivere in un luogo, servizi che in molti borghi però stanno venendo meno. Il turismo da solo non è sufficiente, dobbiamo pensare al lavoro, dando l’opportunità di investire nei nostri borghi in attività produttive”.

Per i borghi “chiediamo un piano strategico nazionale che guardi alle questioni per i prossimi trenta anni. Gli italiani nel mondo – conclude Primi – sono un’opportunità, dobbiamo capire insieme come ‘utilizzarli’ per aiutarci a mantenere intatte le tradizioni che hanno lasciato”.