Primavera a tavola, cucinare con i fiori

Il flower mood fa tendenza. La nuova stagione porta con sé un clima di freschezza e di rinnovamento. Il suo profumo è nell’aria e i fiori sono pronti a sbocciare anche sulle nostre tavole. I petali rivestono i nostri piatti e ci propongono una ventata di energia e di rinnovata vitalità. Un ventaglio di menù a tema floreale, fra cui il riso alla calendula, l’insalata alla viola del pensiero, i fiori pastellati ai crisantemi e la torta profumata al geranio.

Ecco alcune prelibatezze che si possono cucinare scegliendo accuratamente fra un elenco di fiori che naturalmente devono essere commestibili. E proponendoli con una serie di ricette che renderanno succulento e squisito il sapore dei petali nei piatti.

Naturalmente anche la tavola sarà addobbata in armonia con le portate a base floreale. E così il flower mood diventerà protagonista nelle nostre abitazioni e propriamente dell’ambiente domestico. La tovaglia sarà colorata a motivi di pattern floreali. In alternativa ne possiamo scegliere una a tinta unita e presentare invece i piatti a motivo floreale. I tovaglioli potranno essere a tinta pastello e un trionfo di petali e di boccioli freschi e colorati adornerà il centro tavola. In alternativa possiamo disporre un mazzetto di fiori di campo, margherite, papaveri, ginestre, per un ottimo effetto etno chic.

Ecco qualche facile menù primaverile.

Il riso alla calendula. Si inizia preparando il riso, cuocendolo e poi lasciandolo raffreddare e successivamente disponendolo in una insalatiera. Lo guarniremo con il tonno, la senape, un cucchiaino di miele, un pochino di aceto e infine si aggiungeranno i petali di calendula. Che con il suo sapore raffinato offrirà un sapore piccante e saporito. I fiori di crisantemi pastellati si ottengono lasciandoli in macerazione per circa un’ora irrorandoli con un brandy. Nel frattempo si preparano i tuorli d’uovo amalgamandoli con zucchero, latte e farina, lasciando riposare il composto per circa mezzora. Scolati i crisantemi si potranno aggiungere al miscuglio e una volta impastati si potranno friggere in padella uno per uno. Vi stupirete del sapore squisito. Una ottima insalata potrete ottenerla mescolando ai vostri ingredienti a piacere le viole del pensiero, che magnificheranno il sapore delle verdure ottenendo un gusto veramente originale. Infine potrete personalizzare a piacere una torta casalinga guarnendola all’esterno con i fiori di geranio che le offriranno un profumo delizioso e appetitoso. All’opera provetti chef!!