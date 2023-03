100 anni di Aeronautica Militare Italiana, Tajani: “Grande aiuto a politica estera”

Antonio Tajani, titolare della Farnesina, intervenuto a una cerimonia militare nell’ambito delle celebrazioni per i cento anni dalla costituzione dell’Aeronautica Militare Italiana, previste a partire da oggi, 28 marzo, ha dichiarato: “La collaborazione del ministero degli Esteri con il dicastero della Difesa ed in particolare con l’Aeronautica militare è da sempre eccellente. Gli ufficiali dell’Aeronautica militare che prestano servizio, quali addetti per la Difesa, nelle Ambasciate italiane nel mondo, contribuiscono con grande efficacia alla nostra azione di politica estera e a tutelare gli interessi nazionali nel mondo”.

La cerimonia si è tenuta presso la terrazza del Pincio di Roma alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

“Nel difficile contesto geo-strategico attuale, l’Aeronautica Militare – si legge in una nota del ministero degli Esteri – non è solo un indispensabile baluardo per la sicurezza nazionale ma offre un contributo di inestimabile valore per garantire l’integrità dello spazio aereo Euro-Atlantico, dall’Islanda, ai Balcani, passando per l’intero vicinato orientale, fino al Mediterraneo, mettendo a disposizione capacità avanzatissime e dimostrando quotidianamente straordinaria dedizione, spirito di servizio e generosità”.