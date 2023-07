PREZZI ALLE STELLE | 35 milioni di italiani in vacanza, il 90% resta in Italia

Estate, voglia di vacanze. Non tutti se le possono permettere, in effetti; ma tra questi, c’è chi è disposto a indebitarsi pur di godersi qualche giorno di ferie. Del resto, tutto è aumentato e i vacanzieri si trovano a fare i conti con il caro prezzi.

Secondo Federalberghi saranno 34,7 milioni gli italiani che hanno trascorso o trascorreranno una vacanza fuori casa durante il periodo estivo, dormendo almeno una notte fuori casa. Agosto come al solito fa la parte del leone e si fa sempre più frequente la scelta del fine settimana di relax o della vacanza mordi e fuggi.

L’89,6% per la propria vacanza principale rimarrà in Italia. Il mare si conferma la meta preferita (82,3%), seguito dalla montagna (8,5%) e dalle città d’arte (2,7%). Anche tra chi si recherà all’estero (10,4%), sarà il mare ad attirare maggiormente (59,7%).

La spesa media complessiva (viaggio, vitto, alloggio e divertimenti) per tutta l’estate si attesta sui 972 euro a persona. Il giro d’affari complessivo è di 33,8 miliardi.

Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi, spiega: “Sebbene le destinazioni estere (specialmente Grecia, Spagna e Croazia) vengano prese in considerazione maggiore rispetto agli ultimi due anni, è motivo di orgoglio constatare che l’Italia continui ad essere destinazione preferita dagli italiani stessi”.

Infatti, “Sicilia, Puglia, Campania e Sardegna risultano essere in sequenza le località prese d’assalto dai nostri concittadini. Ma non vi è regione d’Italia che non riscuota il suo successo in riferimento alle scelte dei viaggiatori”.

Daniela Santanchè, ministro del Turismo, fa sapere che il governo è in campo per “arginare le difficoltà economiche degli italiani abbattendo il costo del lavoro, il caro energia e incentivando la crescita economica come confermano i recenti dati del Fmi”. E ancora: “L’esecutivo sta intervenendo anche sul caro voli e sul costo dei trasporti che incidono direttamente sulla scelta delle mete turistiche”, rivendica, citando anche “l’intervento di 10 milioni a favore del turismo in Sicilia, ferita gravemente dagli incendi e dal blocco aeroportuale”.