METEO | Addio caldo africano, ultimo fine settimana di luglio all’insegna dell’Estate Mediterranea

Comincia una fase soleggiata, non troppo calda, tipica degli anni '80, con un clima piacevole alternato a qualche temporale pomeridiano di normale entità

Stop al caldo africano, dopo tre settimane bollenti. Solo qualche picco di 39 gradi è previsto nei prossimi giorni all’estremo Sud. Per il resto, assicurano gli esperti meteo, si tornerà alla bella estate di una volta, quella senza eccessi, con massime fino a 35-36°C e non fino a 45-48°C.

Per l’ultimo fine settimana di luglio solo qualche timido tentativo di caldo nordafricano tra Sardegna, Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia con 39 gradi… ma sarà un veloce tentativo di ricordare il recente periodo bollente e durerà molto poco.

Inizia dunque quella che viene definita “Estate Mediterranea”, ovvero una fase soleggiata, non troppo calda, tipica degli anni ’80, con un clima piacevole alternato a qualche temporale pomeridiano di normale entità.

Durante l’ultimo weekend di luglio, l’anticiclone nordafricano, proverà a tornare da noi portando il termometro fino a 39 gradi sulle Isole Maggiori: niente in confronto a quello che è successo nelle ultime settimane. Il tempo sarà bello e soleggiato al Centro-Sud, mentre al Nord sabato sera potrebbe arrivare un veloce fronte freddo instabile foriero di qualche temporale su Alpi, Prealpi e pianure adiacenti. Per il resto, temperature piacevoli previste per sabato e domenica.

L’inizio del mese di agosto vedrà un leggero calo delle temperature anche al Sud e qualche acquazzone in più al Nord; al Centro è prevista al momento anche una ventilazione più sostenuta da Ovest che mitigherà le temperature. Insomma, andremo verso un periodo meno estremo, ma con qualche movimento meteo non escluso.

Nel dettaglio, sabato 29. Al Nord: soleggiato con qualche temporale pomeridiano sulle Alpi in locale sconfinamento dalla sera alle pianure adiacenti. Al Centro: bella giornata con temperature in aumento. Al Sud: bella giornata con temperature in aumento specie sulle Isole Maggiori.

Domenica 30. Al Nord: soleggiato con qualche temporale specie fino al mattino sulle Alpi in sconfinamento alle pianure adiacenti. Al Centro: bella giornata con temperature in ulteriore leggero aumento. Al Sud: bella giornata con temperature calde specie sulle Isole Maggiori.