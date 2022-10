PRESIDENZIALI BRASILE | Pd: “Sosteniamo la candidatura di Lula”

“Ci riconosciamo nell’ampio movimento democratico e progressista che in questi giorni si è schierato a difesa della democrazia e della Costituzione e a sostegno della candidatura dell’ex-presidente della Repubblica Luis Inacio Lula da Silva”

“Il Partito Democratico italiano è presente in tutto il Brasile attraverso i suoi circoli e partecipa con i suoi iscritti e i suoi dirigenti alla vita sociale del Paese, nel pieno rispetto del confronto politico ma con grande e sincera preoccupazione sul possibile esito del secondo turno delle elezioni presidenziali. I valori del Partito Democratico sono la giustizia sociale, la solidarietà, la lotta alle disuguaglianze, la valorizzazione dell’educazione e della salute, la tutela dell’ambiente, la tolleranza sociale e religiosa. In Brasile abbiamo sempre mantenuto un fecondo rapporto con tutti i partiti e i movimenti democratici e progressisti, che condividono i valori ispiratori del PD”. E’ quanto si legge in una nota del Partito Democratico.

“Per questi motivi – prosegue il comunicato – ci riconosciamo nell’ampio movimento democratico e progressista che in questi giorni si è schierato a difesa della democrazia e della Costituzione e a sostegno della candidatura dell’ex-presidente della Repubblica Luis Inacio Lula da Silva”.

“La gravissima sottovalutazione e l’atteggiamento irrisorio del Presidente Bolsonaro durante la pandemia; la deforestazione dell’Amazzonia e l’eliminazione delle tutele ambientali; l’attacco al mondo della cultura e i continui tagli delle risorse destinate al settore pubblico; i ripetuti attacchi agli altri poteri costituzionali, unitamente alla ricorrente minaccia di non riconoscere il legittimo risultato delle urne; il ritorno al flagello della fame: sono tutti fattori che ci preoccupano per il futuro del Brasile e ci distinguono dall’attuale Presidente.