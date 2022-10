Media sondaggi Termometro Politico: il Pd scende ancora, ora il M5S è solo a un punto

Il Pd scende ancora, ora il M5S è solo a un punto. Questi, in sintesi, i dati dell’ultima media sondaggi elaborata da Termometro Politico.

La settimana decisiva per la formazione del governo non ha riservato molte sorprese dal punto di vista delle intenzioni di voto per la nuova maggioranza. La sensazione è che vi sia attesa per le prime mosse dell’esecutivo guidato da Giorgia Meloni.

Il partito del nuovo premier rimane in testa, con il 27,2%, ma non cresce più, per ora. In compenso recupera qualcosa la Lega, ora all’8,5%, pur sempre deludente visti i numeri degli ultimi anni.

In calo, invece, forse anche in seguito alle esternazioni di Berlusconi sulla guerra in Ucraina, Forza Italia, che scende al 7,5%. Azione/Italia Viva allunga il passo, staccandola e arrivando all’8,2%, vicino alla Lega. Sempre all’opposizione si blocca, per il momento, l’ascesa del Movimento 5 Stelle, ferma al 16,6%. Nel centrosinistra, infine, risultano piuttosto stabili Sinistra Italiana/Verdi, al 3,8%, e +Europa, al 2,9%.