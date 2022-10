Porta (Pd) al Festival delle Spartenze: “Dalla cultura delle radici il rilancio delle aree interne del Paese”

Intervenendo ad Agnone, in Molise, nell’ambito della settima edizione del Festival delle Spartenze, il deputato eletto in Sudamerica per il Partito Democratico Fabio Porta ha rilanciato il tema decisivo del fecondo rapporto che unisce emigrazione ed immigrazione per lo sviluppo dell’Italia a partire dalle sue aree interne a rischio di spopolamento.

“La cultura delle radici – ha detto Porta – intorno alla quale è stato costruito il progetto ‘turismo delle radici’ del MAECI, è paradigmatica del fondamentale apporto che le nostre comunità all’estero possono dare, non soltanto allo sviluppo del Paese ma anche al ripopolamento delle tante aree interne a rischio di spopolamento”.

“È un tema che il Festival delle Spartenze, grazie alla visione lungimirante del suo direttore e fondatore Giuseppe Sommario, ha da quasi un decennio posto al centro della propria riflessione itinerante che oggi è divenuta patrimonio comune di tutti coloro che a vario titolo sono in Italia e nel mondo impegnati intorno a questa grande sfida progettuale e strategica”.

“Lavoreremo in Parlamento per sostenere e orientare questo e altri progetti – ha concluso il parlamentare eletto in Sudamerica – stimolando e impegnando il governo a dare continuità con serietà e concretezza a questa grande scommessa, lontani dalla retorica e dalle facili promesse e vicini alle legittime aspettative delle nostre collettività all’estero e dei tanti amministratori e operatori locali impegnati su questo tema nel territorio”.